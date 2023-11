Lewandowski, le début de la fin

Muet depuis près de deux mois, Robert Lewandowski, encore transparent lors de la défaite face au Shakhtar ce mardi (1-0), ne semble plus avoir l'énergie nécessaire pour retrouver ses pleines capacités. Les signes d'un déclin ?

Afin de retrouver un lustre pas si lointain, le FC Barcelone a longtemps pensé s’appuyer sur l’expérience de Robert Lewandoswki. Problème, le Polonais vient d’entamer la longue pente vers son déclin, avec une saison extrêmement poussive et des blessures à répétition. Ce mardi soir face au Shakhtar s’est d’ailleurs poursuivie cette triste série, ponctuée d’une défaite (1-0).

L’amorce de la descente

En 2023-2024, le bilan de Lewadowski est donc faible : 6 buts en 13 matchs. Sa dernière réalisation remonte au 23 septembre dernier, et un doublé inscrit face au Celta. Depuis, se sont écoulés près de deux mois sans marquer, soit six rencontres d’affilée. Pour trouver trace de pareille disette, il faut remonter à cette fameuse année 2011. Débarqué au Borussia Dortmund, Lewy avait en effet passé dix matchs sans but, de décembre 2010 à février 2011. Mais à l’époque, le gamin n’avait que 22 ans et une carrière largement prometteuse à écrire. Aujourd’hui, il en a 35, et les opportunités de rebond s’amoindrissent.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com