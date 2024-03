information fournie par So Foot • 30/03/2024 à 18:56

Leverkusen s’en sort par miracle, Leipzig cale et Wolfsbourg se reprend

Ça ressemble quand même beaucoup à un parcours de champion, ça.

Mené à domicile par Hoffenheim jusqu’à la 88 e , ce samedi, Leverkusen a planté deux fois en trois minutes, grâce à Robert Androch (88 e ) et Patrik Schick (90 e +1), pour arracher la victoire in extremis et reprendre provisoirement 13 points d’avance sur le Bayern, qui accueille le Borussia Dortmund à 18h30. Superbe, alors que Xabi Alonso a, cette semaine, annoncé qu’il souhaitait rester au club la saison prochaine.…

JB pour SOFOOT.com