information fournie par So Foot • 10/05/2024 à 11:58

Leverkusen célèbre sa qualification en finale sur Bella Ciao

Chacun sa manière de célébrer un match nul.

Ce jeudi, le Bayer Leverkusen a une fois de plus joué avec le feu et finalement réussi à égaliser dans les dernières minutes face à l’AS Roma, en demi-finales retour de Ligue Europa (1-1). Après la rencontre, la BayArena a célébré la qualification de son équipe sur une version revisitée de « Bella Ciao » , alors que les joueurs continuaient de se saluer sur la pelouse. Un chambrage efficace et qui fait écho à la demi-finale de la saison dernière, lorsque la Roma avait éliminé… Leverkusen (1-0, 0-0).…

