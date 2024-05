Leverkusen, Bayer de caractère

Bousculée par la Roma en demie retour de Ligue Europa, jeudi, Leverkusen a encore fait la différence dans les dernières minutes, sauvant même son incroyable série d'invincibilité au bout du bout du bout du temps additionnel, comme d'habitude. La formation de Xabi Alonso tient décidément quelque chose de surnaturel, et rien ne semble capable de l'empêcher de réaliser sa prophétie.

Leverkusen tenait déjà son billet pour la finale de Ligue Europa, jeudi soir, au moment où Josip Stanišić, entré à la 90 e et lancé par Granit Xhaka, a crocheté Leandro Paredes puis trouvé, pied gauche, le petit filet opposé de Mile Svilar, gardien de la Roma. On jouait alors la septième minute de temps additionnel et, sur le papier, ce but du 2-2 n’était qu’anecdotique, les hommes de Xabi Alonso ayant déjà fait le travail à l’aller (0-2). Pourtant, la démonstration de joie de toute l’équipe allemande – remplaçants compris – fut encore plus forte qu’un quart d’heure plus tôt, lorsque Gianluca Mancini avait trompé son propre gardien et donné l’avantage – sur la double confrontation – à la formation allemande. Car au-delà de définitivement assurer au Werkself une soirée de gala le 22 mai à Dublin, ce pion lui permet de rester invaincu cette saison toutes compétitions confondues, avec une série de 49 rencontres sans voir l’ombre d’une défaite, que ce soit en Bundesliga, Pokal ou C3. Plus fou encore : en scorant à la 90 e +7, le tout frais champion d’Allemagne a encore offert un scénario irréel, confirmant qu’il était le roi des arrêts de jeu, le maître du renversement, et un monstre indestructible, même sur un fil.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : Leverkusen (Q) 2-2 AS Roma - Ligue Europa (demi-finale retour)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/fnZSXoQ63cU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com