Leverkusen arrache un nul miraculeux à Qarabağ, la Roma et Liverpool s’amusent

Sparta Prague 1-5 Liverpool

Buts : Bradley (CSC, 46 e ) pour le Sparta // Mac Allister (7 e ) et Núñez (25 e , 45 e +3), Diaz (53 e ) et Szoboszlai (90 e +5) pour les Reds

À moins de trois jours de son duel au sommet face à Manchester City en Premier League, Liverpool s’est baladé face au Sparta Prague (1-5). D’entrée de jeu, les Reds obtiennent un penalty pour une faute grossière sur Alexis Mac Allister. Le champion du monde argentin s’est fait justice lui-même et a mis les siens sur orbite en prenant à contre-pied le portier adverse (0-1, 7 e ) . Darwin Núñez permet ensuite à Liverpool de faire le break : trouvé par Harvey Elliott, l’Uruguayen contrôle, se réaxe, puis inscrit un magnifique but, en plaçant un enroulé du pied droit sous la barre transversale (0-2, 25 e ) . Tout sauf rassasié, l’attaquant pense mettre fin à tout suspense juste avant la mi-temps en claquant une reprise de volée à l’entrée de la surface adverse (0-3, 45 e +3) . Si Conor Bradley relance le Sparta avec un but contre son camp au retour des vestiaires (1-3, 46 e ) , Luis Diaz, servi par le remuant Elliott, remet directement son équipe dans le droit chemin (1-4, 53 e ) . En toute fin de rencontre, Dominik Szoboszlai réalise un beau slalom avant de conclure d’une belle frappe croisée (1-5, 90 e +4) . Rideau.…

