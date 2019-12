Levée de boucliers contre la venue de Tariq Ramadan dans une mosquée de Montpellier

Tariq Ramadan a beau être assigné à résidence en France, il est persona non grata dans de nombreuses villes de l'Hexagone. Fin novembre, une polémique éclatait à Saint-Germain-lès-Corbeil, dans l'Essonne, après son invitation pour une conférence, rapportait Le Parisien. Moins d'un mois plus tard, bis repetita alors que l'islamologue a été convié à une conférence par la mosquée Aïcha de Montpellier, précise France 3 Occitanie.C'est Ian Hamel, le correspondant du Point en Suisse, qui a révélé l'existence de cette invitation sur son compte Twitter. Auteur de La vérité sur Tariq Ramadan : sa famille, ses réseaux, sa stratégie, il a publié, carton d'invitation à l'appui, les détails de ce rendez-vous.Derrière cette invitation se trouve l'imam Mohamed Khattabi, « le père et l'esprit » de la mosquée Aïcha. Soupçonné de tenir un discours radical, il avait été assigné à résidence en fin d'année 2015. En 2018, il a affirmé son soutien envers Tariq Ramadan, dans plusieurs prêches.Lire aussi Affaire Tariq Ramadan : un psychiatre de renom saisi du dossierL'événement qui s'intéressera aux « épreuves personnelles et collectives » résonnera sans doute particulièrement pour Tariq Ramadan. L'universitaire est mis en examen depuis février 2018 pour deux accusations de viol remontant à 2009 et 2012. D'autres plaintes ont ensuite été déposées, et une enquête est aussi ouverte en Suisse. Il a notamment passé près...