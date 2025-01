Lettre d’excuse à la nouvelle Ligue des champions

Julien LE CARDINAL of Brest celebrates scoring his team first goal during the UEFA Champions League match between Brest and PSV at Stade du Roudourou on December 10, 2024 in Guingamp, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Avec l’inflation de son nombre de matchs et sa phase de Ligue sous la forme d’un groupe unique à 36 clubs, le nouveau format de la Ligue des champions avait de quoi en rebuter plus d’un. Et comme il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis, il est temps de présenter quelques excuses.

Chère Ligue des champions,

Depuis 20 ans, tu n’avais pas changé. Ta phase de groupes à 32 équipes, réparties en huit poules, n’était certes pas parfaite. Elle était, néanmoins, profondément ancrée dans nos habitudes, au point que l’on pouvait penser qu’elle n’évoluerait plus. Alors, quelle ne fut pas notre surprise lorsque tu as annoncé que 2024 serait l’année du lifting. Encore plus de participants (36 désormais), pour faire toujours plus de place aux représentants des grands championnats, les autres étant soigneusement invités à s’amuser en Ligue Europa et en Ligue Conférence. Encore plus de matchs qu’avant, aussi, avec une « phase de Ligue » à huit journées, de quoi provoquer – y compris chez les plus gloutons – une indigestion avant même le printemps. Et, pour couronner le tout, un gigantesque classement unique, au sein duquel tous les adversaires ne s’affrontent pas. En bref, cette nouvelle formule était aberrante à plusieurs égards, ne générant pas, chez nous, la moindre once d’attente ni d’enthousiasme. Aujourd’hui, C1, nous te devons quelques excuses. Car nous nous étions trompés.…

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com