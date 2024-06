Létang répond aux critiques sur le fait qu'il portera la flamme olympique

L’homme et ses contradictions… ou son pragmatisme !

Au lendemain du changement d’entraîneur à Lille avec le départ de Paulo Fonseca, remplacé par Bruno Genesio, le président des Dogues Olivier Létang a été interrogé par L’Équipe au sujet des Jeux olympiques alors que le LOSC a refusé de libérer les trois Lillois sélectionnés par Thierry Henry : Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Leny Yoro. Cette décision a été largement critiquée, notamment parce que l’ancien directeur sportif du PSG sera… l’un des porteurs de la flamme olympique lors de son passage dans la capitale des Flandres le 2 juillet. « Il n’y a pas d’ambiguïté et pas de débat , assure le dirigeant français. Les Jeux olympiques sont un événement formidable, exceptionnel. Je suis Français et je soutiens mon pays. Il faut distinguer le citoyen que je suis du président du club de Lille. Les JO, c’est fabuleux, mais la possible qualification en Ligue des champions, c’est notre truc à nous et important pour la France également . » …

LL pour SOFOOT.com