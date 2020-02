Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Vingt-Sept adoptent le mandat de négociation avec Londres Reuters • 25/02/2020 à 12:08









LES VINGT-SEPT ADOPTENT LE MANDAT DE NÉGOCIATION AVEC LONDRES BRUXELLES (Reuters) - Les 27 pays membres de l'Union européenne ont adopté mardi le mandat commun de négociation sur les relations futures avec Londres, ont indiqué des sources diplomatiques à Reuters. Le Royaume-Uni, qui a quitté officiellement l'UE le 31 janvier dernier, doit entamer des négociations avec Bruxelles le mois prochain pour parvenir à un accord commercial avant la date butoir du 31 décembre 2020. Le mandat adopté par les Vingt-Sept vise à offrir à la Grande-Bretagne, qui vend 45% de ses exportations à l'UE et achète 53% de ses importations au bloc communautaire, ni quota ni barrière douanière. En échange, Londres s'engagerait à ne pas revoir à la baisse ses normes environnementales, sociales, fiscales et ses règles en matière d'aide publique. Mais le gouvernement de Boris Johnson a déjà refusé de s'engager sur de telles bases, soulignant que son objectif prioritaire dans les négociations est "l'indépendance politique et économique". (Gabriela Baczynska, version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.