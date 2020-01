Les villes africaines vont-elles exploser ?

On décrit, parfois avec effroi, l'explosion de mégapoles comme Lagos ou Kinshasa, qui compteront plus de 20 millions d'habitants en 2030. Il est vrai que le taux de croissance de la population urbaine africaine est l'un des plus forts du monde ? 4 % par an en moyenne entre 1960 et 2010 ? et il devrait continuer à être supérieur à celui des autres régions d'ici à 2050.Lire aussi « Villes durables » en Afrique : vivement des projets structurants !Lire aussi S'installer en Afrique de l'OuestLire aussi S'installer en Afrique centraleUne idée reçue : l'Afrique vit un exode rural massifPourtant, l'urbanisation africaine se réalise aujourd'hui principalement dans les campagnes et dans les villes petites et moyennes, comme le montre la base de données Africapolis, récemment publiée par le Club du Sahel et l'OCDE. Contrairement à ce qu'on imagine, les bourgs ruraux deviennent des villes en se densifiant, et sans grignoter massivement les terres cultivées et irriguées.En outre, les campagnes ne se dépeuplent pas. Dans certains pays, la population rurale a même augmenté plus rapidement que la population urbaine entre 1990 et 2010 (Égypte, Liberia, Maurice, Zambie, Eswatini). Il n'y a pas d'exode rural massif. Ainsi, dans 22 pays d'Afrique, les deux tiers de la croissance urbaine sont alimentés par les naissances d'enfants de citadins, et non par des migrations des campagnes vers les villes. Entre 2010 et 2014, l'indice de fécondité en...