Les ventes du discounter Action bondissent de 20% sur la première partie de 2024

( AFP / DENIS CHARLET )

Le discounter néerlandais Action a annoncé jeudi que ses ventes avaient connu une croissance de 20% sur le premier semestre 2024, via l'ouverture de nouveaux magasins mais aussi parce qu'il vend "plus de produits aux nouveaux et anciens clients".

Action, désormais présent dans 12 pays européens, a vendu pour 6,2 milliards d'euros de produits majoritairement non-alimentaires (décoration, bricolage, multimédia ou sport).

Ces ventes sont 20,1% supérieures à celle de la même période en 2023, selon un communiqué du distributeur. Cette progression s'explique pour majeure partie par l'ouverture de nouveaux magasins, 119 début 2024, portant le total à 2.685 à fin juin.

Mais les ventes à périmètre constant, c'est-à-dire dans les mêmes magasins qu'un an plus tôt, sont également en hausse, de 9%. C'est dû "à la vente de plus de produits aux nouveaux et anciens clients", selon Action, qui revendique 17,3 millions de clients accueillis chaque semaine dans l'un de ses magasins.

L'enseigne créée aux Pays-Bas, pour qui la France est le premier marché, emploie plus de 72.000 personnes "de 159 nationalités différentes".

Son modèle est de vendre en permanence 6.000 références, qui changent très régulièrement, dans 14 catégories différentes, principalement non-alimentaires, au meilleur prix possible.

Action a déjà fait l'objet de critiques émanant d'organisations syndicales quant aux conditions de travail en rayons, mais assure que ses instruments de mesure interne de la "satisfaction au travail" n'ont pas fait état de "situations critiques" ni "mis en exergue un éventuel climat de peur".

L'enseigne est détenue à près de 55% par le fonds d'investissement coté au Royaume-Uni 3i.

Dans son dernier rapport annuel publié en mai, ce dernier indique qu'Action lui a rapporté plus de 2,9 milliards de livres sterling depuis son premier investissement en 2011, "et que le potentiel de revenus futurs est considérable".

Fin mars, il valorisait sa participation dans Action à 14,2 milliards de livres sterling (16,8 milliards d'euros au cours du 18 juillet). Sur cette base, l'ensemble de l'entreprise vaudrait près de 26 milliards de livres sterling, ou plus de 30 milliards d'euros.