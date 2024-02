Les ventes de la filière meuble en baisse de 2,5% en 2023

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

La filière meuble a vu son chiffre d'affaires diminuer de 2,5% à 14,6 milliards d'euros en 2023, ont annoncé mercredi l'Ameublement français, l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement (IPEA) et la Confédération nationale de l'équipement du foyer (Cnef) lors d'une conférence de presse.

"Cette légère diminution masque une baisse des volumes plus importante de l'ordre de 8%", a expliqué Guenhaël Seveno, président de l'IPEA, évoquant "une baisse de la fréquentation" compensée par "une hausse du panier moyen".

En valeur, seul le segment de la literie a connu une évolution positive de ses ventes, de 1,2% sur un an. Le "meuble meublant", qui représente un tiers du marché de l'ameublement, termine l'année de façon stable à -0,1%, de plus en plus concurrencé par l'occasion (21% des meubles entrants chez les ménages) et par une attente croissante des consommateurs de meubles "sur-mesure", selon la filière.

La cuisine intégrée (-6,9%) et le meuble de salle de bains (-5,6%), qui font partie des investissements "lourds" à effectuer lors de l'achat d'un logement, sont les segments qui ont vu leur chiffre d'affaires reculer le plus, pénalisés par la crise de l'immobilier.

"En 2024, comme en 2023, le marché du meuble ne pourra pas compter sur celui de l’immobilier neuf et ancien pour soutenir ses ventes", précise la filière.

Par type de magasin, la grande distribution "a vu ses volumes de ventes baisser comme jamais", malgré une évolution positive des ventes en valeur, de 1,4% en un an, à 5,6 milliards d'euros. Elle garde la part de marché la plus importante de la filière avec 39,5% des ventes.

Les spécialistes (24,6% du marché) sont ceux qui ont subi le plus durement la baisse de fréquentation avec une baisse des ventes de 6,9% en valeur par rapport à 2022. Les grandes surfaces de bricolage (12,9% du marché), pourtant portées depuis la crise Covid, ont aussi connu une baisse des ventes de 5,5% en un an.

"Ces résultats confirment un retour à la normale du marché de l'ameublement" après le rebond post-Covid, selon Didier Baumgarten, président de la Cnef, qui se félicite qu'il n'y ait "pas, sauf exception, d'érosion du nombre de points de ventes", allusion à l'enseigne Habitat placée en liquidation judiciaire en décembre 2023.

La filière pointe une hausse des intentions d'achats pour 2024, avec 18 millions de ménages qui prévoient d’acheter au moins un bien pour l'équipement de la maison, contre 11 millions en 2023, selon leur communiqué.