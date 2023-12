Les ultras du PSG vont boycotter le Trophée des champions

La CUP est pleine.

Ce vendredi, le Collectif ultras Paris (CUP) a annoncé qu’il comptait boycotter le Trophée des champions entre le PSG et Toulouse, le 3 janvier prochain. Alors même que le match aura lieu au Parc des Princes. Dans son communiqué, le CUP s’attaque à la LFP, et dénonce les prix des billets : « Les tarifs imposés par la LFP sont inacceptables et vont à l’encontre de nos valeurs et de la défense d’un football populaire » .…

CD pour SOFOOT.com