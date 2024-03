Les ultras de la Fiorentina protestent contre la présence de clubs israéliens en coupe d’Europe

En huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence, ce jeudi à 18h45, la Fiorentina reçoit le Maccabi Haïfa après une victoire 4-3 de la Viola à l’aller à Budapest, le club israélien ne pouvant accueillir la rencontre à cause de la guerre en cours. Dans un communiqué, les ultras florentins ont tenu à prendre position sur « une question épineuse » , qu’est l’autorisation délivrée par l’UEFA aux clubs israéliens de pouvoir prendre part à une compétition européenne.

« Le destin a placé devant nous une équipe qui vient d’un pays qui se dit « en guerre » , mais qui massacre en réalité une population civile et sans défense. Plus de 10 000 enfants ont été tués en un peu plus de trois mois , explique la Curva Fiesole dans son communiqué. Nous tenons à souligner qu’Israël est à ce jour inculpé par le Tribunal de La Haye pour génocide » Les supporters italiens remettent en cause la politique « deux poids deux mesures » pratiquée par l’UEFA en matière de sanction, soulignant l’exclusion des équipes appartenant à la fédération russe à la suite de la guerre en Ukraine. « L’UEFA, du haut des principes moraux qu’elle se targue de défendre, n’aurait-elle rien à dire sur le massacre en cours en Palestine ? » , interroge les ultras Gigliatis .…

QF pour SOFOOT.com