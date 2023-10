Les ultras de l’Étoile rouge reproduisent un tableau de Van Gogh

Nos ultras ont du talent.

Quelques jours après le magnifique hommage des ultras de la Curva Sud Salernitana à Pink Floyd pour les 50 ans de l’album mythique The Dark Side of the Moon , les ultras de l’Étoile rouge de Belgrade ont frappé tout aussi fort. Avant le début de la rencontre de Ligue des champions mercredi entre les Rouge et Blanc et les Young Boys, ces derniers ont déployé dans la tribuna sever (tribune nord) un tifo représentant le tableau La Nuit étoilée du peintre néerlandais Vincent van Gogh.…

TM pour SOFOOT.com