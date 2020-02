Les tomates menacées par un nouveau virus

Alors que les autorités sanitaires dans le monde entier se mobilisent pour enrayer la propagation du coronavirus, une maladie tout aussi virulente menace, elle, une autre partie du vivant : le Tomato Brown Rugose Fruit Virus, ou ToBRFV, particulièrement dangereux pour la culture des tomates, poivrons et piments. Ce virus est apparu pour la première fois dans le village d'Ohad au sud d'Israël en 2014, et s'est rapidement étendu à la Jordanie, où il est repéré en 2015 sur des tomates produites sous serre... Suivront le Mexique, les États-Unis, puis l'Allemagne en 2018, l'Italie, le Royaume-Uni, la Grèce, les Pays-Bas... Des signalements ont été confirmés en Turquie et jusqu'en Chine. « C'est un virus très inquiétant, car si l'on connaît bien le genre auquel il appartient, il n'existe à ce jour aucun traitement ni aucune variété résistante au ToBRFV », explique Philippe Reignault, directeur de la santé médicale à l'Anses. « Et la gamme des dégâts observés va de 10 % à 100 % des plantations. Pour un producteur professionnel, même un faible seuil est catastrophique ! »Appartenant à la famille des tobamovirus, ce « virus du fruit rugueux brun de la tomate » est spécialisé, c'est-à-dire que seuls les tomates, les piments et poivrons, mais aussi les aubergines, les pétunias, le tabac et les plantes sauvages y sont sensibles. Il ne présente aucun danger pour l'homme (on peut consommer sans risque une tomate infectée),...