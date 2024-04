information fournie par So Foot • 10/04/2024 à 13:56

Les Tigres de Gignac prennent la porte en Ligue des champions de la CONCACAF

Existe-il un Français sur Terre qui a déjà remporté une séance de tirs au but lors d’une compétition internationale ?

Dans la nuit de ce mercredi, le Tigres UNAL et le Columbus Crew ont dû se départager aux tirs au but après un second match nul en quarts de finale de la Coupe des champions de la CONCACAF (1-1, 2-2 au score cumulé). Ce sont les Américains qui se sont qualifiés pour le dernier carré, s’imposant 4-3 depuis les onze mètres. André-Pierre Gignac a été l’un des malheureux acteurs de l’élimination des Mexicains, loupant le premier de leurs deux tirs manqués au cours de la séance.…

FL pour SOFOOT.com