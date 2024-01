information fournie par So Foot • 22/01/2024 à 11:48

Les Tigres célèbrent en grande pompe les 200 buts d’André-Pierre Gignac

On ne sait même plus si André-Pierre Gignac est français ou mexicain.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Tigres recevaient les Chivas du Club Deportivo Guadalajara pour le compte de la deuxième journée du Tournoi de clôture du championnat mexicain. Les locaux se sont imposés grâce à un but de Sebastián Córdova (1-0), mais la star du jour était bien APG (38 ans). Avant le match, le club de Monterrey a célébré les 200 buts officiels avec les Felinos atteints par le goleador , fidèle au poste depuis l’été 2015 (soit huit ans et demi au club) et qui a passé cette barre en marquant jeudi dernier sur la pelouse du Club Léon (victoire 2-1).…

LP pour SOFOOT.com