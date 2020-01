Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les taux d'intérêt négatifs sont une nécessité pour la BNS, selon Thomas Jordan Reuters • 23/01/2020 à 11:29









LES TAUX D'INTÉRÊT NÉGATIFS SONT UNE NÉCESSITÉ POUR LA BNS, SELON THOMAS JORDAN ZURICH (Reuters) - Les taux d'intérêt négatifs sont une nécessité pour la Suisse et les récents ajustements décidés par la Banque nationale suisse (BNS) doivent permettre de les maintenir, voire de les abaisser encore, a déclaré jeudi le président de la banque centrale, Thomas Jordan. "Nous savons que les taux négatifs ont également des effets secondaires, c'est la raison pour laquelle nous avons modifié le seuil", a déclaré Thomas Jordan à CNBC, faisant allusion à la décision de la BNS d'augmenter le plafond en dessous duquel le taux négatif de -0,75% s'applique aux dépôts des banques commerciales auprès de la banque centrale. "Cela nous donne la liberté de maintenir des taux négatifs plus longtemps et de les réduire si nécessaire", a-t-il ajouté, en marge de la réunion du Forum économique mondial de Davos. Interrogée sur la politique ultra-accommodante de la BNS et la surévaluation de franc suisse, Andréa Maechler, membre de la direction de la banque centrale suisse, a tenu mercredi des propos divergents en déclarant que la banque centrale mettra fin aux taux d'intérêt négatifs "dès qu'[elle] le pourra". Sur les marchés, le rendement des emprunts d'Etat suisse ont reculé après les déclarations de Thomas Jordan. Le 10 ans suisse est tombé au plus bas depuis le mois d'octobre, à -0,702%. Le président de la Banque centrale suisse a ajouté, cette fois-ci à Bloomberg TV, que l'institution ne manipulait pas la monnaie nationale après l'ajout par les Etats-Unis de la Suisse à sa liste des pays accusés de telles pratiques. (John Revill, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

