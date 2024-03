information fournie par So Foot • 31/03/2024 à 19:17

Les supporters strasbourgeois protestent ensemble contre les propriétaires de BlueCo

Les raisons de la colère.

En amont de la réception de Rennes (match en cours), des centaines de supporters du Racing Club de Strasbourg ont protesté contre BlueCo, le consortium américain de Todd Boehly qui détient le RCSA depuis le mois de juin 2023 (et qui détient aussi Chelsea). Amassés en cortège et menés par les Ultras Boys 90, tous se sont réunis devant le siège de la Fédération des supporters du club, avec chants, fumigènes craqués et banderoles anti-BlueCo. Le contingent est ensuite parti en direction du stade.…

AL pour SOFOOT.com