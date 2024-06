information fournie par So Foot • 07/06/2024 à 11:38

Les supporters du PSG appellent Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo à trouver une solution pour le Parc des Princes

Tout pour le Parc.

Des associations de supporters du PSG ainsi que plusieurs personnalités du monde du sport et de la culture ont demandé, dans une lettre ouverte publiée ce jeudi dans Le Monde , au président du club Nasser Al-Khelaïfi et à la maire de Paris Anne Hidalgo de renouer le dialogue afin d’éviter un départ du club du Parc des Princes. Confronté au refus de la Mairie de Paris de lui vendre le stade pour qu’il y entreprenne des travaux d’élargissement, Nasser Al-Khelaïfi a déposé en février son préavis de départ, et cherche maintenant un nouvel endroit pour installer le club.…

JR pour SOFOOT.com