information fournie par So Foot • 12/04/2024 à 18:17

Les supporters du Barça privés de déplacement après les saluts nazis au Parc des Princes ?

La bêtise de quelques imbéciles pourrait coûter cher au Barça.

Lors du quart de finale de Ligue des champions de mercredi entre le PSG et le Barcelone, deux supporters catalans ont été filmés depuis une tribune du Parc des Princes en train de provoquer les supporters parisiens avec un salut nazi et une imitation de singe. Si la préfecture de police parisienne a annoncé dès le lendemain avoir interpellé les deux hommes, l’UEFA a elle aussi saisi l’affaire. Selon les informations de L’Équipe , l’instance européenne a ouvert un « cas disciplinaire » contre le Barça. Les Blaugrana risquent des sanctions, et pourraient même être privés de leurs supporters pour le prochain tour en cas de qualification pour les demi-finales.…

FL pour SOFOOT.com