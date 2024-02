information fournie par So Foot • 05/02/2024 à 19:30

Les supporters de Nantes boudent le déplacement à Toulouse

Le jaune et le violet ne se marient pas très bien.

Le FC Nantes a annoncé dans un communiqué que ses supporters ne feront pas le déplacement à Toulouse pour la 21ᵉ journée de Ligue 1. La préfecture de Haute-Garonne et la DNLH ont classé cette rencontre en niveau quatre (sur cinq), considérant que le match présentait des risques avérés de débordements. Des restrictions sont dès lors de mise, avec des déplacements obligatoires en bus, une jauge de 150 spectateurs dans le parcage visiteur et une escorte jusqu’au Stadium. Et « dans ces conditions, les associations de supporters ont choisi de ne pas effectuer le déplacement à Toulouse » , assure le club de Loire-Atlantique.…

FL pour SOFOOT.com