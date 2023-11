information fournie par So Foot • 25/11/2023 à 16:26

Les supporters d’Everton déploient une banderole contre la Premier League

Pas contents ! Pas contents !

Le choc entre Manchester City et Liverpool a également donné lieu à un spectacle un peu particulier dans les airs. Alors que Skyblues et Reds bataillaient sur la pelouse de l’Etihad, les supporters d’Everton ont survolé le stade, déployant une banderole portant l’inscription « Premier League = Corrupt » (« Premier League = Corrompue », en VF). Une action qui fait suite à la décision du championnat anglais de retirer dix points aux Toffees pour non respect des règles financières en vigueur dans le Royaume. Ces derniers ont en effet affiché des pertes estimées à 124,5 millions de livres sterling au cours des trois dernières saisons, au-delà des 105 millions autorisés.…

TB pour SOFOOT.com