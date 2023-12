Les So Foot Awards de la première partie de saison de Ligue 1

Paris file vers le titre de champion, Clermont et Lorient ont des bonnes têtes de relégués et un niveau de jeu trop ennuyant : inutile d'aller au bout de la saison avant d'en tirer des conclusions. Après dix-sept journées de championnat, il est temps de décerner les différentes récompenses pour les acteurs de Ligue 1.

Grand prix Pep du crack de la tactique : Francesco Farioli

Après la success story aperçue à Reims la saison dernière avec Will Still et ses méthodes novatrices, l’OGC Nice est allé en Champagne s’emparer de la recette miracle. Les Aiglons ont alors mis la main sur Francesco Farioli, inconnu en France avant l’été. Depuis, l’entraîneur italien avance sa partie de FM24 sans encombre et laisse sa carte de visite aux quatre coins du pays. De trois ans l’aîné de Still, il semble encore mieux maîtriser les tactiques du jeu vidéo. Sorties de balle millimétrées, défense implacable et contrôle des rencontres à outrance – au point d’endormir ses amis avec qui il joue en ligne – permettent au Gym de talonner le PSG, pas mal pour une première saison. Seuls Nantes et Le Havre ont trouvé le glitch.

Prix du jury Arles-Avignon, de ceux qui roulent tout droit vers la Ligue 2 BKT : FC Lorient

Lyon et Strasbourg ont mis un coup d’accélérateur au bon moment car, sans ça, les candidats auraient été trop nombreux. Et dans cette course de tortue, c’est le Clermont Foot 63 qui faisait office de favori, lanterne rouge oblige. Sauf que les Auvergnats peuvent faire valoir un fond de jeu pas ridicule, bien au contraire, et pas mal de guigne. Au moment de trancher, c’est donc Lorient, satisfaction de la saison précédente qui obtient la majorité des votes du jury. Régis Le Bris et sa philosophie peuvent sérieusement se gratter le menton : Bison Futé annonce de l’orange dans le sens des départs.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com