information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 10:54

Les sauveurs du FCSM décorés par la ville de Montbéliard

Plus sacrés que les vaches.

Au bord du dépôt de bilan cet été, le FC Sochaux-Montbéliard a miraculeusement été sauvé par le duo formé par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, désormais respectivement président et président délégué du club. Finalement réintégré en National 1 en début de saison, c’est un club mythique du championnat dont la disparition a été évitée de justesse. Le travail acharné des deux hommes qui a permis ce résultat a été récompensé jeudi soir par la mairie de Montbéliard, qui les a fait citoyens d’honneur de la ville. Des représentants de supporters, des actionnaires et des anciens joueurs étaient présents pour la cérémonie.…

CD pour SOFOOT.com