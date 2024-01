Les révélations d’un arbitre sur de possibles matchs truqués en Serie A

Anonymous débarque en Italie.

Sous couvert d’anonymat, un arbitre de Serie A actuellement en activité, va prendre la parole ce mardi soir, dans l’émission « Le Lane », afin de dénoncer certains problèmes liés aux hommes en noir, impactant le football italien. « Je tiens à signaler ce qui sont de graves anomalies du système d’arbitrage en Italie et qui conditionnent la bonne performance des championnats de football de Serie A et de Serie B, a-t-il notamment indiqué, dans un premier extrait déjà publié. Par exemple : le penalty non attribué à Milan contre l’AS Roma, dans lequel la VAR n’intervient pas ou le penalty donné à l’Inter face à la Lazio, après l’intervention de la VAR. Mais ce n’est pas tout : parfois, le choix des images pour justifier une décision prise ne nous convainc pas non plus. » …

EL pour SOFOOT.com