Les Républicains : la rentrée se fera désormais à l'unisson

Depuis des lustres, les Républicains (LR) lancent le top départ de la nouvelle année politique en ordre dispersé : la fine fleur de la famille politique se rassemble fin août dans la très chic station balnéaire de La Baule (Loire-Atlantique), tandis que les jeunes pousses refont le monde au Touquet (Pas-de-Calais). Une douce pagaille renforcée par les rentrées successives des différents mouvements qui fleurissent au sein du parti. Une anarchie à laquelle souhaite mettre fin Christian Jacob, le nouveau président de la maison LR.Sous l'impulsion de l'ancien ministre de la Fonction publique, Les Républicains devraient ainsi effectuer leur rentrée main dans la main le samedi 29 août 2020 à Nîmes (Gard), rapporte le Parisien, lundi 20 janvier. Le but ? Souder le parti tout en mettant l'accent sur la jeune génération qui s'annonce. Et la ville occitane n'a pas été choisie au hasard. Dirigée par le maire LR Jean-Paul Fournier, la « Rome française » se situe au carrefour de puissantes fédérations militantes, à l'image de celle des Alpes-Maritimes. L'ensemble des cadres et des parlementaires que compte la grande famille seront conviés, ainsi que 2 500 jeunes.Lire aussi Christian Jacob, la saison des labours« On donnait une image brouillée »Certains Républicains se félicitent déjà de ce projet, promesse de campagne de Christian Jacob. « Jusqu'à présent, on donnait une image brouillée. Une seule rentrée, c'est mieux », se...