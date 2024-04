Les regrets de Georges Mikautadze sur son passage à l’Ajax

Même en frottant bien, la cicatrice Ajax ne part pas.

Avant de se déplacer au Havre, pour un match décisif dans la course au maintien en Ligue 1 (dimanche à 15h), Georges Mikautadze s’est confié dans les colonnes de L’Équipe sur son passage raté à l’Ajax. Revenu cet hiver à Metz alors qu’il était dans l’impasse à Amsterdam, le Géorgien ne cache pas sa frustration, alors qu’il n’a inscrit aucun but aux Pays-Bas, mais pas seulement pour l’aspect sportif. « J’ai passé plus de deux mois à l’hôtel. J’étais seul dans cette chambre, je devenais fou , se remémore-t-il. Le club ne m’aidait pas beaucoup pour chercher un appartement. À l’automne, on a pris un Airbnb et toute la famille est venue vivre avec moi pendant plus d’un mois . »…

JF pour SOFOOT.com