Les quatre plaies de la Zambie

Éliminée dès la deuxième journée après avoir pris 5-0 contre le Japon et l’Espagne, la Zambie a vécu une Coupe du monde cauchemardesque, secouée par de nombreuses affaires en tout genre. Une aventure océanienne bien loin des espoirs fondés sur la belle expérience olympique en 2021, même si la victoire finale contre le Costa Rica (3-1) apportera un peu de baume au cœur.

Annoncée comme l’une des nations sensations de cette Coupe du monde, la Zambie a tenu toutes ses promesses sur le papier, mais pas vraiment au sens sportif, malgré une victoire face au Costa Rica lors du dernier match. Les Copper Queens , qui vivaient le premier Mondial de leur histoire, garderont la parenthèse néo-zélandaise comme un lointain souvenir, dans l’espoir que les polémiques ayant ponctué ce moment soient résolues d’ici la prochaine grande compétition. Petit résumé.

1. Le sélectionneur accusé d’abus sexuel

La nouvelle est tombée le 8 juillet dans The Guardian , alors que la Zambie était en préparation de son premier Mondial depuis plusieurs semaines en Allemagne : Bruce Mwape est accusé d’abus sexuel. Des témoignages seraient parvenus à la FIFA, qui aurait alors décidé d’ouvrir une enquête. Dans le journal britannique, une joueuse raconte sous couvert d’anonymat : « Si Mwape veut coucher avec quelqu’un, vous devez dire oui. Il est « normal » que l’entraîneur couche avec les joueuses de notre équipe. » D’autres sources évoquent au Guardian et à Sport des menaces de sanctions envers les joueuses si celles-ci osent « parler de ce qu’il s’est passé » . La fédération zambienne, devant aussi gérer les accusations visant son entraîneur U17 féminin, n’a pas souhaité commenter et préfère rappeler qu’elle n’a pas formellement reçu d’accusations. Relancé à maintes reprises sur le sujet avant le match contre l’Espagne, Bruce Mwape a répondu qu’il ne préférait pas répondre à des « rumeurs » . « La fédération ferme les yeux parce que les femmes ont eu de bons résultats , assure une source au Guardian. C’est leur façon de montrer au public et aux autorités leur réussite et leur bonne image. Mais en coulisses, c’est très moche. » Le dossier est actuellement entre les mains de la FIFA et de la police zambienne.…

Par Léna Bernard et Anna Carreau pour SOFOOT.com