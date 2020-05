Les pulsions sanitaires des nationalistes corses

C'est l'un des symptômes les plus inattendus du coronavirus : identitaires, autonomistes, indépendantistes, nationalistes et autres régionalistes se voient pousser des ailes. Les nationalistes corses ont échoué à imposer le statut de résident corse ? Les voilà qui réclament l'instauration d'un bouclier sanitaire autour de l'île. Jeudi 7 mai, l'Assemblée de Corse a adopté par 42 voix pour, 6 contre et 15 absentions, un projet de sortie du confinement prévoyant que chaque personne qui souhaite se rendre en Corse cet été « présente un test de dépistage négatif au Covid-19 datant de moins de sept jours avant le départ »... Avec interdiction de tomber malade entre-temps ?

« Destination confiance »

Cette frontière qui ne dit pas son nom, opportunément rebaptisée « green pass » par ses défenseurs semble pour le moins fragile sur le plan scientifique et sanitaire, mais qu'importe, elle permettrait, d'après le président de l'assemblée territoriale Gilles Simeoni, de « construire une offre touristique crédible, attractive, et sécurisée sur le plan sanitaire, et d'ériger la Corse en destination confiance ». L'argument ne convainc pas les professionnels du tourisme, qui voient cette disposition comme un obstacle administratif tatillon et inefficace, une contrainte supplémentaire à la mise en place de la distanciation sociale...

« Green pass »

« Nous ne

