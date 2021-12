Les prix des TGV "ne vont pas augmenter l'année prochaine", assure le PDG de la SNCF

Par ailleurs, si une nouvelle vague de Covid-19 touche la France, Jean-Pierre Farandou ne pense pas "pour le moment" assouplir la règle sur les échanges et remboursements de billets gratuits jusqu'à trois jours avant le départ.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

"C'est une bonne nouvelle pour tous les clients de la SNCF, les prix (des trains grandes lignes) ne vont pas augmenter l'année prochaine", a assuré jeudi 2 décembre sur franceinfo Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. "Je veux que tout le monde puisse accéder au TGV", a-t-il insisté alors que les prix des TER, eux, sont fixés par les régions. Le patron de la compagnie de train a expliqué que sa "stratégie fondamentale" était "d'augmenter le volume de gens qui prennent le train, et même le doubler d'ici une dizaine d'années". "Il faut être cohérent avec soi-même, une politique de volume passe par une politique de prix accessible", a-t-il souligné.

Par ailleurs, la SNCF a observé "une forte poussée" des réservations avant les vacances de Noël, qui devraient être pour la compagnie publique meilleures qu'avant la crise sanitaire, a indiqué Jean-Pierre Farandou. "On a vendu plus de trois millions de billets de train pour les vacances de Noël. C'est plus qu'en 2018, qui est un peu notre dernière année de référence", a-t-il précisé. Les congés de Noël 2019 avait été affectés par la grève contre la réforme des retraites et ceux de 2020 par la pandémie.

"On croise les doigts" alors que la cinquième vague du coronavirus commence à déferler sur la France, a poursuivi le PDG du groupe ferroviaire, qui a par ailleurs indiqué qu'il ne pensait pas "pour le moment" assouplir la possibilité d'annuler son voyage à moins de trois jours avant le départ. En pleine crise sanitaire, la SNCF permettait d'échanger ou d'annuler ses billets gratuitement jusqu'au départ du train.

"Pas de clusters" dans les trains de la SNCF

Alors qu'une étude de l'institut Pasteur pointe un sur-risque d'infection de 30% dans les trains, Jean-Pierre Farandou a assuré qu'il n'y avait "pas de cluster apparent ni chez nos voyageurs, ni chez nos personnels à bord des trains". Tout en assurant ne pas contester ces chiffres ni "le sérieux de l'Institut Pasteur", il dit "se baser sur des données empiriques". Les contrôleurs qui "passent leur vie dans les trains" n'ont pas été particulièrement affectés, a-t-il insisté.

Épinglé l'an passé sur l'insuffisance du renouvellement de l'air dans les TGV, le PDG du groupe ferroviaire a de nouveau affirmé "respecter les normes françaises et européennes". Les trains sont aérés très régulièrement : "comme si vous ouvriez les fenêtres chez vous toutes les six minutes dans les trains régionaux, et toutes les neuf minutes dans les TGV". "Tous les matériels sont complètement désinfectés, au moins une fois par jour", a-t-il ajouté. "Quand on prend le train à la SNCF, il n'y a pas de risque d'attraper le Covid", a-t-il répété.

Malgré tout, la SNCF a adopté une "mesure de précaution supplémentaire" à l'heure où la situation sanitaire s'aggrave en France. Elle concerne les voitures bar des TGV : "il est désormais interdit de consommer sur place pour éviter les regroupements", a annoncé Jean-Pierre Farandou. "Le passager devra revenir à sa place pour consommer. Ce qui réduira les risques", a-t-il expliqué.