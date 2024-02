information fournie par So Foot • 26/02/2024 à 18:23

Les présidents de Ligue 1 vont se réunir pour s’accorder sur l’utilisation de la VAR

Les présidents contre-attaquent.

Rattrapé dans les arrêts de jeu par le PSG (1-1), le Stade rennais a mal vécu son déplacement au Parc des Princes, la VAR validant un penalty très généreux dans le temps additionnel. Alors que les polémiques se multiplient autour de l’arbitrage français, Olivier Cloarec et les autres présidents de club de Ligue 1 vont se réunir à Paris pour échanger sur l’arbitrage et adopter une ligne commune quant à l’utilisation de la VAR. Le directeur général des Rouge et Noir pourra donc témoigner des incompréhensions qui se multiplient sur l’utilisation que les arbitres font de cet outil.…

