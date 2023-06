Les premières affiches de la Ligue des Champions 2023-2024 sont connues

Road to Wembley.

Les affiches pour le premier tour de qualification de la Ligue des Champions sont tombées. L’événement a eu lieu à Nyon, au siège de l’UEFA, ce mardi. Les matchs aller et retour du premier tour de qualification se joueront les 11-12 et 18-19 juillet prochain. Pour les têtes d’affiche, on retrouve notamment un habituel de ces premières joutes européennes à savoir les Ludogorets Razgrad. Ils affronteront Ballkani, (Kosovo). L’équipe n’a plus atteint la plus grande compétition européenne depuis la saison 2015-2016. Autre épouvantail, le Sheriff Tiraspol, ayant battu le Real Madrid, en poule en septembre 2021, jouera face au Farul Constanța, (Roumanie).…

TJ pour SOFOOT.com