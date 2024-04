Les "plus que centenaires" de plus en plus nombreux en France

les "plus que centenaires" sont de plus en plus nombreux en France, avec même l'émergence d'une nouvelle classe d'âge, les "supercentenaires", qui dépassent les 110 ans

Autrefois rares, les "plus que centenaires" sont de plus en plus nombreux en France, avec même l'émergence d'une nouvelle classe d'âge, les "supercentenaires", qui dépassent les 110 ans, selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (Ined) mercredi.

"On assiste à une hausse spectaculaire du nombre des très âgés, même si bien sûr d'un point de vue démographique, cela reste négligeable", explique à l'AFP la démographe France Meslé, une des auteurs.

Le nombre des 105 ans ou plus était estimé par l'Insee à près de 2.000 au 1er janvier 2023, soit le nombre de centenaires en France en... 1981. Ces derniers sont désormais 31.000, soit près de 30 fois plus qu'en 1970, selon l'Institut national de la statistique.

Et alors qu'aucune mort de "supercentenaire" n'avait été enregistrée avant 1987 - une méthode utilisée pour davantage d'exhaustivité et de fiabilité par l'Ined -, les chercheurs en ont recensé 39 en 2022, dont... 38 femmes.

Si la grande majorité des centenaires sont des femmes (à 86% en 2023 selon l'Insee), leur prépondérance est encore plus importante pour les 105 ans et plus (plus de 90% en 2020) et "spectaculaire" chez les supercentenaires.

Leur profil, "c'est souvent une femme, qui a fait des petits métiers assez durs en plein air (agricultrice, femme d'agriculteur...) et a eu une alimentation basée sur des produits sains, non transformés", décrit Laurent Toussaint, spécialiste des supercentenaires et co-animateurs du blog "Les grands centenaires français".

- Alimentation saine -

En métropole, aucun département ne se détache vraiment. Mais l'étude de l'Ined relève "une étonnante sur-représentation des plus de 105 ans et surtout des plus de 110 ans dans les Antilles".

Si la grande majorité des centenaires sont des femmes (à 86% en 2023 selon l'Insee), leur prépondérance est encore plus importante pour les 105 ans et plus

"Proportionnellement à la population, on trouve près de huit fois plus de supercentenaires en Guadeloupe et en Martinique qu'en France hexagonale", selon ces travaux.

"Pas d'explications" claires à ce phénomène mais des "pistes demandant à être vérifiées", comme la "spécificité du peuplement de ces îles, essentiellement constitué de descendants d'esclaves ayant souffert de la traite négrière". "Ces conditions extrêmes ont pu conduire à une sélection des plus robustes et, ce faisant, peut-être celle de gènes de la longévité", notent les chercheurs.

Léocadie-Elmira Forlac, habitante de Petit-Bourg, en Guadeloupe, a fêté en décembre ses 100 ans. Elle vit seule, cuisine, fait son jardin et "ne connaît pas" les fast-foods.

"Son secret, c'est qu'elle n'a pas mangé ce que nous mangeons. Elle a mangé des fruits à pain, ignames, bananes jaunes, (légumes) racines... que du local!", explique à l'AFP sa fille, Agnès Forlac, 66 ans, en ajoutant qu'elle avait aussi fait "pas mal de kilomètres" à pied chaque jour pour aller travailler.

- "Sans excès" -

La France, qui affiche l'espérance de vie la plus élevée de l'UE pour les femmes (85,2 ans en 2022), était le pays comptant le plus de centenaires en Europe l'an passé, selon l'Insee.

Jeanne Calment à la veille de son 122e anniversaire, le 20 février 1997 à Arles ( AFP / Georges GOBET )

René Debove, 101 ans, en fait partie, avec sa femme Denise, 100 ans, avec qui il est marié depuis 82 ans.

"La longévité, je n'y suis pas pour grand-chose. On a vécu sans excès, je n'ai jamais fumé", raconte le centenaire à l'AFP, en précisant "boire une petite goutte de vin tous les midis" avec du fromage.

"Mon sport, ça a toujours été le travail", explique cet ancien peintre en bâtiment, toujours installé chez lui à Clermont-l'Hérault, près de Montpellier.

Mais à cet âge avancé, "on ne peut plus faire grand-chose", déplore René Debove. "C'est pas une vie. Les gens vous font des compliments, mais pour celui qui les porte c'est pas pareil", note-t-il, tout en se disant bien entouré par sa famille.

La doyenne française supposée, Marie-Rose Tessier, qui vit dans un Ehpad des Sables-d'Olonne, en Vendée, va fêter le 21 mai ses 114 ans.

Au niveau mondial, la doyenne supposée est Maria Branyas Morera, née aux Etats-Unis et qui vit en Espagne, et affiche 117 ans, selon l'organisation californienne GRG (Gerontology Research Group).

La Française, décédée à 122 ans en 1997, est la personne ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire, selon le Guiness World Records.