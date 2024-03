Les play-off, une histoire belge en quatre questions

En Belgique, les play-off de la Jupiler Pro League débutent ce week-end. La formule a offert plus d’un scénario épique ces dernières années, mais absolument personne n'y comprend rien en dehors du Plat Pays. Petit guide pour comprendre le fonctionnement et les enjeux de ce minichampionnat.

→ Comment fonctionnent exactement les play-off en Belgique ?

Au terme des 30 journées disputées sous un format classique de matchs allers-retours, les seize équipes de Pro League sont réparties en trois groupes bien distincts. Les six premiers du classement s’affrontent en Champions’ Play-offs, un minichampionnat en dix journées pour se disputer le titre et les places européennes. Les clubs classés de la septième à la treizième place se retrouvent quant à eux dans les Europe Play-offs, la meilleure équipe de ce sub-top pouvant encore arracher un ticket pour les barrages de la Ligue Europa Conférence lors d’un duel contre le quatrième des Champions’ Play-offs. Précision importante : les points de la phase classique sont divisés par deux au début de ces play-off, pour favoriser le suspense et les matchs à enjeux. Cela n’est toutefois pas le cas pour les Relegation Play-offs entre les quatre moins bonnes équipes, qui se battront pour éviter les deux places de relégation et celle de barragiste.

Par François Linden pour SOFOOT.com