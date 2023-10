Les pays-hôtes des Euros 2028 et 2032 sont connus

Une manière de réconcilier les deux voisins ?

À la suite du retrait de la Turquie de la course à l’organisation de l’Euro 2028, le doute n’existait plus vraiment quant à l’identité des deux pays organisateurs de l’événement. C’est désormais officiel, l’Irlande ainsi que le Royaume-Uni accueilleront l’Euro de football d’ici à peu près cinq ans. Une forme de rapprochement entre les deux voisins, brouillés depuis plusieurs centaines d’années, et qui entretiennent des relations un peu plus tendues qu’à l’accoutumée depuis le Brexit en 2020.…

CD pour SOFOOT.com