Les pays émergents sortis affaiblis de l'enchaînement de crises (étude)

Le port de Colombo, au Sri Lanka (illustration) ( AFP / ISHARA S. KODIKARA )

Les pays émergents sont sortis globalement plus affaiblis de l'enchaînement des crises qui touche l'économie mondiale depuis le début de la pandémie, qui a poussé certains de ces pays, tels que l'Argentine, le Pakistan ou la Tunisie, dans une situation économique difficile.

Les trois pays, avec le Sri Lanka, sont d'ailleurs, sans surprise, ceux dont la situation s'est le plus détériorée en moins de cinq ans, selon une étude réalisée par le Centre pour le Développement mondial (CGD), appelée Indicateur de Résilience.

Trois de ces pays sont en effet actuellement sous programme d'aide du Fonds monétaire international (FMI) alors que le quatrième, la Tunisie, a suspendu les négociations avec l'institution, refusant de mettre en place les réformes que le FMI préconisait pour valider l'obtention du prêt.

Plus largement 60% des pays suivis par l'étude présentent désormais un déficit public supérieur à 4%, soit deux fois plus qu'en 2019, année de la précédente étude.

Pire, près du tiers des pays étudiés font face à un besoin de financement extérieur proche de 100%, soit une douzaine de pays, alors que seuls les quatre cités plus hauts étaient concernés en 2019.

"Les marchés émergents sont aujourd'hui plus vulnérables, dans leur ensemble, qu'ils ne l'étaient. Nous devons faire attention aux signaux d'alerte et il est critique d'identifier les pays qui sont les plus vulnérables", a déclaré dans un communiqué la créatrice de l'Indicateur et directrice pour l'Initiative Amérique latine au CGD, Liliana Rojas-Suarez.

Si certains pays présentaient un profil déjà inquiétant avant les crises multiples de ces dernières années, d'autres semblaient au contraire largement protégés mais ont malgré tout vu leur situation se compliquer quelque peu.

C'est bien entendue en premier lieu le cas de la Chine, qui est prise depuis plus de trois ans dans une crise à rallonge de son secteur immobilier, contributeur majeur à sa croissance (plus de 30%), et pourrait désormais venir déstabiliser le secteur financier, alors que les autorités publiques, en particulier locales sont aujourd'hui très endettées.

La Colombie a également vu sa situation se dégrader singulièrement, du fait en particulier d'une hausse de 20 points de pourcentage de son ratio d'endettement, alors que le pays est confronté à un niveau d'inflation plus élevé que les autres pays de la région et une croissance qui reste faible.

Le FMI prévoit ainsi une inflation à 11,4% et une croissance de 1,4% pour 2023.

A l'inverse, la situation économique est restée solide pour plusieurs pays émergents, au premier rang desquels l'Indonésie, le Pérou, la Thaïlande ou la Bulgarie, alors que l'Angola a connu une période d'amélioration sensible ces cinq dernières années, après une période d'ajustement budgétaire.