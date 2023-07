information fournie par So Foot • 27/07/2023 à 05:29

Les Pays-Bas remettent les États-Unis dans le rang

Face à une équipe néerlandaise parfaitement organisée, les Américaines ont dû attendre un coup de pied arrêté pour se sortir d'un piège astucieusement tendu. Un match nul bien payé pour les tenantes du titre, qui promet une dernière journée des phases de poules très croustillante.

Etats-Unis 1-1 Pays-Bas

Buts de : Horan (63 e ) pour les Stars and Stripes // Roord (17 e ) pour les Leeuwinnen

Pour le premier choc des phases de poules de cette Coupe du monde, les États-Unis et les Pays-Bas nous donnaient rendez-vous à 3h du matin pour revivre la finale de la dernière édition. Un match qui presque tenu toutes ses promesses, et surtout celle de nous prouver que les USA n’étaient plus tant que ça les seules favorites à leur propre succession. Bousculées, les championnes du monde en titre ont longtemps été dominées dans chaque secteur du jeu par les Néerlandaises. Rendez-vous à la dernière journée, pour savoir qui des deux prendra la tête du groupe.…

par Anna Carrreau pour SOFOOT.com