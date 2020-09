Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Pays-Bas investissent 20 milliards d'euros dans la croissance économique Reuters • 07/09/2020 à 13:37









LES PAYS-BAS INVESTISSENT 20 MILLIARDS D'EUROS DANS LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE AMSTERDAM (Reuters) - Les Pays-Bas investiront 20 milliards d'euros sur cinq ans dans l'éducation, les infrastructures et les projets de recherche et de développement, a déclaré lundi le gouvernement néerlandais qui compte ainsi renforcer son économie et mieux la protéger contre les futures récessions. Le gouvernement profitera des taux d'intérêt très bas pour emprunter et investir dans un fonds dédié à la croissance économique, a dit le ministre des Finances Wopke Hoekstra. "Il est clair que nous devons investir pour sortir de cette crise", a déclaré le ministre de l'Economie Eric Wiebes. "Nous devons investir dans l'innovation, les emplois de demain et la transition vers une économie durable", a-t-il ajouté. Ce nouvel emprunt viendra s'ajouter à la dette du pays qui devrait déjà atteindre 60% du produit intérieur brut (PIB)l'année prochaine en raison des dépenses consacrées aux allocations chômage et au soutien aux entreprises pendant la crise liée au coronavirus. Après des années d'austérité budgétaire, le gouvernement néerlandais a réussi à ramener sa dette à 49% du PIB l'année dernière. La politique économique des Pays-Bas a souvent été critiquée par des institutions telles que le Fonds monétaire international, selon lequel le gouvernement néerlandais devrait investir plus dans l'éducation et les infrastructures pour aider à stimuler la croissance économique dans toute la zone euro. (Bart Meijer, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

