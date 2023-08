Les Pays-Bas creusent déjà l’écart avec la France à l’indice UEFA

Ça commence fort.

Alors que l’Olympique de Marseille a subi une frustrante élimination de la course à la phase de groupes de Ligue des champions, contre le Panathinaïkós ce mardi, les Pays-Bas continuent eux leur carton plein européen. En effet, les trois clubs néerlandais engagés cette semaine en Coupe d’Europe se sont tous qualifiés pour le tour suivant de la compétition dans laquelle ils sont engagés. Tout d’abord, le PSV a battu Sturm Graz (1-3) lors du match retour du troisième tour préliminaire de C1, et affronteront donc les Rangers en barrages. Ensuite, les Bataves placent deux de leurs clubs en barrages de Ligue Europa Conférence. Le premier est le FC Twente, qui a battu les Lettons du Riga FC (0-3) lors de la manche retour et qui affrontera les Turcs de Fenerbahçe dès la semaine prochaine. Le second est l’AZ, qui a vaincu les Andorrans du FC Santa Coloma (2-0) au match retour et qui défiera les Norvégiens du SK Brann au tour suivant, le dernier avant les poules.…

ARL pour SOFOOT.com