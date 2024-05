information fournie par So Foot • 13/05/2024 à 22:03

Les Parisiennes préférées à l'OL aux Trophées UNFP

Ici c’est… Paris !

Les deux clubs phares de la capitale, le Paris Saint-Germain et le Paris FC, ont dominé les Trophées UNFP dans les catégories féminines. L’attaquante du PSG Tabitha Chawinga, meilleure buteuse du championnat, a été sacrée meilleure joueuse de D1. La Malawite sera l’un des principaux atouts de son équipe dans la quête du titre, vendredi soir, contre l’OL. Elle a été préférée à Grace Geyoro, Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Sakina Karchaoui. Le Paris FC, qui jouera pour la troisième place contre Reims vendredi, a eu sa part avec Chiamaka Nnadozie, meilleure gardienne, et Louna Ribadeira, élue espoir féminin.…

QB pour SOFOOT.com