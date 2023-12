Les parcages visiteurs en voie de dispersion ?

Le président du Stade lavallois, Laurent Lairy, a fait une proposition en début de semaine pour lutter contre la violence dans les stades : en finir avec les parcages visiteurs. Mais que vaut son envie de disperser les supporters visiteurs en tribunes ? Réponse avec les intéressés.

Plutôt que rester les bras croiser, certains ont le mérite de se creuser – un peu – la tête. C’est dans les colonnes de Ouest-France que Laurent Lairy a formulé lundi son idée pour diminuer les faits de violences en tribunes : « J’aimerais qu’on enlève les parcages et qu’on essaie de disperser les supporters. Je pense que le parcage ne fait que rajouter de la violence à l’excitation. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas dans le foot, alors que ça marche partout ailleurs ». De quoi lancer le débat sur le bien-fondé de cette idée, sa potentielle efficacité, et questionner aussi le fond.

Une barrière à faire tomber ?

Il fallait alors que Laurent Lairy précise son idée. « Aujourd’hui on a une effervescence de violence dans les stades qui m’inquiète. Ce que j’observe, c’est qu’on a parqué les gens dans des endroits à risque, avec des masses de personnes qui arrivent au stade avec parfois la volonté d’en découdre , développe-t-il. Et l’humain, j’observe que quand on le parque, et qu’on ouvre les portes, il se lâche et on se retrouve avec des affrontements réguliers ». La logique derrière cette idée : disperser les supporters visiteurs en tribunes permettrait selon lui de mieux les contrôler et d’éviter trop de débordements. Pour le président du Stade lavallois, le but est d’éviter « une concentration de masse, où dès qu’il y a une étincelle, ça crée des réactions disproportionnées ». Un peu comme dans une salle de classe où un professeur choisirait de mettre les élèves turbulents aux quatre coins de la classe plutôt que de les laisser s’écharper sur les rangs du fond.…

Tous propos recueillis par Corentin Delorme sauf mention.

Par Corentin Delorme pour SOFOOT.com