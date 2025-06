Les objectifs de Frank McCourt pour la saison prochaine

Un américain dans la ville.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des champions après deux ans d’absence . De quoi réjouir son président Frank McCourt, venu passer une tête en France et qui en a profité pour répondre aux questions du Journal du Dimanche : « C’était une très bonne saison, stressante mais le résultat est positif ». Mais l’Américain espère bien que cette qualification en Ligue des champions va en appeler d’autres et a d’ailleurs annoncé les objectifs qu’il a fixé à Pablo Longoria pour la saison qui arrive : « L’objectif est désormais de se qualifier de manière systématique pour la Ligue des champions et d’enclencher un cercle vertueux. Maintenant, nous entrons dans une phase où l’objectif est de qualifier durablement le club pour cette compétition. T out résultat inférieur sera un échec. C’est aussi simple que cela. J’ai fixé deux objectifs sportifs pour la saison prochaine: se requalifier en Ligue des champions et performer en D1 Arkema pour les féminines, de retour dans l’élite ». …

SO pour SOFOOT.com