information fournie par So Foot • 06/09/2023 à 17:22

Les nouvelles lois britanniques sur les supporters inquiètent grandement l’Écosse

Liberté pour les ultras écossais !

Le gouvernement britannique a annoncé, fin août, un nouveau projet visant à modifier les déplacements de supporters en Écosse. Rédigée par Richard Turfitt, commissaire principal à la circulation pour la Grande-Bretagne, la nouvelle directive couvre « l’accueil de voyageurs à des événements sportifs en Écosse » (et principalement le football), alors que ces règles sont déjà mises en place en Angleterre et au pays de Galles, selon Turfitt. Les mesures apparaissent controversées car les trois pays ne sont pas au même niveau sur d’autres lois, comme celle de l’alcool vendu dans les stades, chose interdite en Écosse, mais autorisée ailleurs. Avec le changement de règles sur les déplacements, les bus de supporters, par exemple, ne pourront s’arrêter au pub à moins que les supporters consomment « un repas copieux » en plus de leurs pintes.…

EL pour SOFOOT.com