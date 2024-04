information fournie par So Foot • 10/04/2024 à 23:44

Les notes du Paris Saint-Germain

Pour entamer ces quarts de finale de Ligue des champions, le PSG a tout fait à l’envers. La preuve, il a laissé le Barça claquer une remontada dès le match aller et au Parc des Princes (2-3). Seule constante : Paris ne sait toujours pas gérer les moments de pression. Et ça, Donnarumma et Mbappé n’y sont pas pour rien.

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com