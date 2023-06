information fournie par So Foot • 19/06/2023 à 00:09

Les notes de Croatie-Espagne

Portée par Luka Modrić, Marcelo Brozović et Mateo Kovacić, la Croatie a longtemps cru tenir son premier trophée international, mais a buté sur l'Espagne, qui a pu compter sur un Jordi Alba retrouvé et un Unai Simon impérial lors de la séance de tirs au but.

Par Florian PORTA pour SOFOOT.com