Les meufs bonnes questions du Mondial 2023

Jul 9, 2023; San Jose, California, USA; United States of America forward Megan Rapinoe (15) enters the pitch during the send-off celebrations after the game against Wales PayPal Park. Mandatory Credit: John Hefti-USA TODAY Sports/Sipa USA - Photo by Icon sport

La Coupe du monde 2023 débute ce jeudi. Entre méconnaissance du sujet et décalage horaire, il peut être tentant de s’abstenir de suivre la compétition. Et c’est pour ça qu’on a tenté de répondre à neuf bonnes questions sur le Mondial, (mauvais) jeu de mots inclus.

1. Sur quel pied Megan Rapinoe et les autres daronnes vont-elles interpréter leur last dance ?

La team premier degré répondra sûrement « l e droit » en référence à la patte forte des cheveux roses (aujourd’hui bleus) les plus célèbres du football mondial (désolé Grizou). Toujours est-il qu’à 38 ans, l’icône américaine a d’ores et déjà annoncé que le clap de fin résonnerait à la fin de l’année, mais entend bien d’ici là remporter un troisième mondial de suite avec la Team USA. Précision : dans la peau d’une supersub prête à entrer pour faire la différence dans les 20 dernières minutes. Un rôle qui devrait être le même pour la légende brésilienne Marta (37 ans), plus proche de la reconversion que d’ajouter un trophée supplémentaire dans cette sixième Coupe du monde qu’elle s’apprête à disputer. Et n’oublions pas Christine Sinclair (40 ans), qui compte autant de Mondiaux que la Brésilienne, en plus de 190 buts marqués en 323 matchs disputés avec le Canada. C’est donc la dernière fois que l’on verra ces trois monstresses participer ensemble au même tournoi, bonne chance à la nouvelle génération pour les faire oublier !

2. La pépite Melchie Dumornay parviendra-t-elle à apporter « de la joie » à Haïti ?

Du haut de ses 19 ans, Melchie Dumornay est sans doute l’une des joueuses à suivre dans ce tournoi. La nouvelle recrue de l’Olympique lyonnais, en provenance du Stade de Reims, a offert à son île natale sa première qualification en Coupe du monde après une victoire 2-1 en barrage contre le Chili, en février dernier. Vous aviez fait quoi à 19 ans, vous ? Considérée comme « une future Ballon d’or » par Amandine Miquel, sa coach au SDR, où elle a inscrit 11 buts en 18 matchs la saison dernière, Dumornay aura une immense scène pour briller : le groupe D, composé de l’Angleterre, de la Chine et des Pays-Bas. Haïti est clairement en position d’outsider, mais une future Ballon d’or, on ne lui parle pas d’âge. Son objectif est clair : au vu de la situation de son île, gangrenée par la pauvreté et la violence, Melchie Dumornay veut apporter « de la

Par Gnamé Diarra et Julien Duez pour SOFOOT.com