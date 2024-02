information fournie par So Foot • 08/02/2024 à 12:33

Les médailles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dévoilées

Les médailles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dévoilées

Les breloques tant convoitées ont un visage.

Les médailles qui décoreront les vainqueurs lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris cet été ont été présentées au siège de Paris 2024 ce jeudi matin. Un point commun : dans ces 5 084 médailles confectionnées par le joaillier Chaumet se trouve un morceau du plus haut monument de la capitale française, la Tour Eiffel. « On leur a dit : j’en veux ! » a plaisanté Thierry Reboul, directeur exécutif de Paris 2024, lorsqu’ils ont eu la possibilité de récupérer un morceau du monument. Il y aura donc 18 grammes de la Dame de fer sur la face avant de chacune des médailles parisiennes.…

QF pour SOFOOT.com