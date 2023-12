information fournie par So Foot • 08/12/2023 à 23:20

Les Lyonnaises reçues 10 sur 10

John Textor n’a pas racheté la bonne section de l’OL.

Les Lyonnaises ont signé leur dixième victoire en autant de journées de D1 Arkéma, ce vendredi, face à Lille (5-0). Intraitables depuis le début de la saison (treize succès en treize matchs toutes compétitions confondues), les Fenottes ont dévoré le LOSC, qui n’a frappé qu’une fois au but. Wendie Renard a mis son équipe sur les bons rails (17 e ), Ada Hegerberg a soigné ses stats sur penalty (28 e ), puis Damaris Egurrola (57 e ), Griedge Mbock (59 e ) et Amel Majri (90 e +3) ont fini le job en deuxième période. Sonia Bompastor a aussi profité de la soirée pour lancer Julie Swierot (17 ans), Wassa Sangare (17 ans) et Laureen Oillic (18 ans) dans le bain professionnel.…

QB pour SOFOOT.com